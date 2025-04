Fundo Social vai arrecadar kits de higiene durante reinauguração

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí irá arrecadar kits de higiene na reinauguração do Parque Corrupira, marcada para o dia 1º de maio. A ação solidária acontece em um local repleto de memórias afetivas para os jundiaienses, que agora será palco não apenas de lazer, mas também de solidariedade.

As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos programas e projetos do Fundo Social. Entre os itens que compõem os kits estão sabonetes, escovas e pastas de dente, shampoo, condicionador, entre outros produtos de uso pessoal e de higiene básica.

“A reinauguração do Parque Corrupira simboliza um novo começo, e queremos que esse momento especial também represente esperança para quem mais precisa. As doações arrecadadas farão diferença real na vida de muitas famílias, garantindo dignidade e cuidado no dia a dia”, afirmou a presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli.