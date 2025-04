Confira o que abre e fecha em Jundiaí nos dias 1 e 2

Feiras e varejões

No dia 1º, todas as feiras e varejões funcionarão normalmente, com exceção dos varejões:

Varejão noturno do Complexo Argos;

Varejão noturno do Parque do Cerrado.

Já na quinta-feira (02), todas as feiras e varejões funcionarão normalmente. A programação completa pode ser consultada no site da Unidade de Agronegócio e Abastecimento.