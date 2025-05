Reabertura do Parque Corrupira nesta quinta revive histórias

Fechado por anos, o Parque do Corrupira deixou saudade e um vazio para quem cresceu correndo entre suas árvores, brincando no parquinho e com a natureza. O tempo em que os portões permaneceram fechados alimentou a nostalgia e o desejo da população de reviver momentos simples, mas inesquecíveis.

Agora, o Parque do Trabalhador – nome oficial do Corrupira – volta a abrir os portões nesta quinta-feira (1º) com a entrega da primeira fase da sua revitalização, às 9 horas, com entrada gratuita. Este momento representa para muitos jundiaenses um lugar que marcou infância de gerações.

Aline da Silva Romero, de 45 anos, fala com carinho do tempo em que frequentava o espaço. Ela relembra que a diversão começava ainda no caminho. “O passeio já era emocionante quando meu pai dizia que iríamos ao parque que passava embaixo da linha do trem”, conta. Ela destaca o ambiente acolhedor e seguro, onde as famílias aproveitavam o dia. “Tinha gritaria, risadas, sorvete. Eu também chorava quando caía, mas tudo fazia parte. Era um lugar feliz”, conta.