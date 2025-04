Fens na Vila Rami levará empreendedorismo e gastronomia ao bairro

A tradicional Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) nos Bairros, promovida pela Prefeitura de Jundiaí, chega à Vila Rami com uma edição especial no Santuário Nossa Senhora Aparecida que terá 57 expositores. Nos dias 2, 3 e 4 de maio, a praça de alimentação será um dos grandes destaques do evento, reunindo sabores irresistíveis e muita solidariedade. Toda a renda arrecadada com a venda de alimentos será revertida para a própria paróquia.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, a Fens é um instrumento importante para descentralizar as oportunidades e aproximar os empreendedores da comunidade. “Esse formato de levar a feira até os bairros permite que mais pessoas conheçam os pequenos negócios da cidade. É uma forma de incentivar o consumo local, gerar renda e estimular o espírito empreendedor, que é uma das vocações de Jundiaí”, destaca.

Com uma programação gastronômica que promete agradar todos os paladares, os visitantes poderão saborear lanche de pernil, coxinha, churros, espetinhos e outras delícias. A feira acontecerá na sexta-feira (2), das 19h às 22h, e no sábado (3) e domingo (4), das 9h às 22h.