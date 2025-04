Entre 13 e 24 de maio, Jundiaí receberá a carreta da mamografia

Encerrando abril e iniciando maio, as Carretas de Mamografia seguem percorrendo o estado de São Paulo e atendem, neste período, as regiões de Bauru, Vargem Grande Paulista, Serrana, Bálsamo, Mogi Guaçu, São José do Rio Preto, Franco da Rocha, Luiz Antônio, Pirassununga e Jundiaí. A iniciativa do Governo de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), oferece exames gratuitos por meio de cinco unidades móveis que ampliam o acesso à prevenção do câncer de mama.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, com atendimento de até 25 mulheres, exceto feriados. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.