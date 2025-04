Árvores do Jardim Danúbio são vistoriadas preventivamente

A Prefeitura de Jundiaí, através da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp) e da Defesa Civil, fez uma vistoria preventiva em árvores do bairro Jardim Danúbio. A ação foi realizada após reunião entre os órgãos, membros do Conselho de Segurança (Conseg) e Associação dos Moradores.

A ação aconteceu a partir de um mapeamento prévio com o objetivo de identificar possíveis riscos relacionados às árvores, como galhos comprometidos, raízes expostas e necessidade de podas, riscos a rede elétrica e estruturais nos imóveis.

Segundo coronel Gimenez, coordenador da Defesa Civil, o trabalho preventivo é fundamental para mitigar riscos. “Foram identificadas várias demandas no Jardim Danúbio. Fizemos as avaliações de risco e agora todos os órgãos envolvidos farão as análises para que possamos encontrar soluções e suprimir os problemas. A prevenção é o caminho mais seguro para proteger vidas e patrimônios,” destacou.