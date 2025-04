Homem transforma arma de pressão em arma de fogo e vai preso

Policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta terça-feira (29), no bairro Guadalupe, em Itupeva. Além disso ele também foi preso por crime ambiental, ao manter em cativeiro quatro pássaros silvestres.

Os PMs faziam patrulhamento, quando se depararam com um homem carregando uma sacola. Ele, por sua vez, jogou a sacola no quintal da própria casa, para tentar se livrar do flagrante.

Os PMs o abordaram e recolheram a sacola, que estava cheia de drogas.