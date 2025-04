Cultura abre inscrições para cursos na área musical em Itupeva

Além de oferecer cursos relacionados à dança, arte e línguas, a Casa da Cultura também é referência para cursos relacionados à música. Alguns deles, inclusive, estão com vagas para novos alunos.

Os cursos são: Instrumentos de Metais, Teoria Musical, Ukulele e Cavaquinho, todos realizados na Casa da Cultura.

As oficinas são gratuitas e promovem o acesso à música e o desenvolvimento artístico da população. Podem se inscrever para as aulas de Ukelele e Cavaquinho crianças com idade a partir de 8 anos. Já no curso de Instrumentos de metais e Teoria Musical, pessoas a partir de 12 anos.