Gerações se unem pela solidariedade na APAE de Jundiaí

O impacto do trabalho voluntário vai além da tarefa; desde que passou a frequentar a unidade, Ryan passou a entender melhor o papel social da organização. “Eu sempre passava em frente à APAE, mas não fazia ideia do quão importante ela é. Tudo se conecta: as doações, o bazar, as pizzas solidárias, se transformam em ajuda para quem mais precisa”, destaca Ryan.

“Queria ajudar de alguma forma e o que eu encontrei foi o trabalho voluntário. Pesquisei e descobri a APAE de Jundiaí, que fica perto da minha casa”, conta Ryan, morador do bairro Cidade Jardim. Sua rotina inclui ir até a sede da entidade para buscar as notas e realizar a digitação de casa, em horários flexíveis — pela manhã ou à noite.

Aos poucos o voluntariado vai transformando vidas — inclusive a de quem doa o seu tempo. É o caso do Ryan de Souza Rodrigues, um jovem de 16 anos que, há cinco meses, encontrou na APAE de Jundiaí uma forma prática e significativa de colaborar com a comunidade. Integrando a campanha #SouVoluntário, ele atua semanalmente na coleta e digitação de notas fiscais, contribuindo diretamente com o programa NotaBê, que converte esses documentos em recursos para os projetos da instituição.

A entrada de Ryan na equipe de voluntários foi marcada pela acolhida e orientação. “Na minha primeira visita, fui com minha mãe fazer o cadastro. A Carolina, responsável pela atividade, me explicou tudo com muita paciência e me deu um passo a passo do NotaBê. Foi muito tranquilo”, complementa.

Hoje, o jovem incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. “Vá sem medo. Não tem segredo. Você vai ser bem recebido e logo vai perceber como é gratificante ser voluntário.”

E na APAE de Jundiaí as gerações se cruzam quando o assunto é praticar a solidariedade. Assim como o jovem Ryan, Wilson Ferreira Filho é um dos voluntários mais atuantes da entidade. Aos 70 anos, o aposentado conta que além de também atuar na digitação das notas fiscais, procura sempre estar presente nas ações presenciais, como foi na última Pizza Solidária, realizada no início do mês. “É uma satisfação enorme poder contribuir com uma instituição tão séria e querida. Participar disso me traz alegria e me dá ainda mais vontade de continuar ajudando”, afirma.