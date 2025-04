Várzea Paulista realiza o 18º Encontro de Santos Reis em maio

No dia 25 de maio, Várzea Paulista será novamente palco de uma das celebrações culturais e religiosas mais tradicionais da região: o 18º Encontro de Santos Reis, que acontece das 8h às 20h, no Espaço Cidadania. O evento, que une fé, música e cultura popular, promete emocionar o público com apresentações de companhias devotas e grupos ligados à cultura caipira.

A programação terá início às 8h, com a celebração de uma missa campal. Às 10h, acontece a abertura oficial, seguida pela apresentação do grupo Du Catira às 10h30, com a batida dos tradicionais sapateados. Às 11h20, o público prestigia as apresentações das Companhias de Santos Reis.

Encerrando a programação, às 18h30, sobe ao palco a Orquestra de Violeiros Terra da Uva, trazendo um repertório que homenageia a música de raiz.