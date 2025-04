Já estão abertas as inscrições para o curso gratuito "Ator de Mil Faces", projeto de educação artística que visa capacitar atores para atuação em frente às câmeras. As aulas acontecerão às quartas-feiras, das 18h40 às 21h30, na Sala Sorocabana do Expressa Jundiaí (antigo Complexo Fepasa).

O curso terá início no dia 30 de abril e seguirá até 28 de maio de 2025. Na primeira semana de maio, haverá uma aula extra na segunda-feira, dia 5.

Para realizar a inscrição clique aqui.