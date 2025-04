Reinauguração do Parque do Corrupira terá transporte gratuito

Para proporcionar mais conforto, segurança e facilidade de acesso aos visitantes durante a reinauguração do Parque do Corrupira, no feriado de 1º de maio, a Prefeitura de Jundiaí disponibilizará um serviço especial de traslado gratuito.

Os munícipes poderão estacionar seus veículos no bolsão do Paço Municipal, que estará aberto excepcionalmente para a data. A partir desse ponto, ônibus sairão a cada 30 minutos em direção ao parque, com parada intermediária no Terminal Cecap, garantindo também o acesso para aqueles que utilizam o transporte público.

Além do serviço especial, o Parque do Corrupira continuará sendo atendido pelas linhas regulares do sistema de transporte público: a Linha 706 (Terminal Vila Arens) e a Linha 568 (Terminal Cecap). As opções permitem que os visitantes cheguem diretamente ao local utilizando o transporte coletivo urbano.