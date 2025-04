Crise na Saúde de Campo Limpo Paulista reverbera na 'vizinhança'

A Unidade Gestora Municipal de Saúde de Várzea Paulista verificou o aumento de 22% de atendimento a pacientes residentes de Campo Limpo Paulista entre o início do ano e o dia 25 de abril, em comparação ao mesmo período de 2024. A prefeitura informa ainda não ter tomado ciência sobre o não atendimento de cidadãos varzinos, tanto no Hospital das Clínicas de Campo Limpo Paulista quanto na UPA de Várzea Paulista, cuja a demanda municipal se mantém como esperada.

No último sábado (26), o prefeito de Campo Limpo Paulista, Adeildo Nogueira, assinou um decreto para que o município intervenha na administração do Hospital de Clínicas da cidade, nomeando uma equipe de quatro pessoas da administração municipal para acompanharem e atuarem na gestão do local. Atualmente, o equipamento é gerido pela Associação São Leopoldo Mandic. No entanto, o impasse e a crise na Saúde de Campo Limpo Paulista têm gerado impactos na região, sobretudo em Várzea Paulista.

Há em construção um Hospital Municipal em Várzea Paulista e, segundo a prefeitura, em relação a uma futura mudança no fluxo de atendimento, espera-se a tendência de que parte da demanda de partos passe a ser da maternidade varzina.

Em Jundiaí, nos Pronto Atendimentos do município, sendo Central, Hortolândia Retiro e Ponte São João, também foi registrado aumento entre janeiro e abril deste ano no comparatio com o mesmo período do ano passado, mas o valor é bastante baixo, o que pode indicar apenas uma variação. Se no início de 2024 1,13% dos atendimentos em PAs de Jundiaí foram a campolimpenses, neste início de ano, foram 1,14%, segundo dados do Hospital São Vicente (HSV), que faz a gestão dos equipamentos atualmente.

Intervenção

De acordo com a Prefeitura de Campo Limpo Paulista, a intervenção no Hospital de Clínicas foi adotada para garantir a continuidade dos serviços essenciais de saúde. A gestão atual, feita pela Associação São Leopoldo Mandic, é de caráter emergencial e tem contrato firmado. As justificativas e regras para o procedimento administrativo foram publicadas no Decreto Municipal no 7.413, de 26 de abril de 2025, publicado no Diário Oficial edição 440.