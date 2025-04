Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa reúne propostas

As propostas construídas de forma coletiva durante a conferência agora seguem para análise e aprovação do Comdipi, em reunião ordinária marcada para o dia 8 de maio de 2025. Após essa deliberação, o relatório final será publicado na Imprensa Oficial do Município e servirá como referência para o acompanhamento da implementação das ações.

Durante os dois dias de conferência, os participantes debateram propostas em torno de cinco eixos temáticos, elaborando cinco sugestões por eixo, contemplando as três esferas de governo (municipal, estadual e federal). Esses eixos representam áreas estratégicas para garantir e ampliar os direitos da pessoa idosa:

A Prefeitura de Jundiaí, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi), realizou a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”. O evento reuniu mais de 250 participantes, entre representantes das Unidades de Gestão da Prefeitura, Poder Público e organizações da sociedade civil.

“Foi um momento extremamente importante para ouvir a população idosa e pensar em soluções reais. As propostas aprovadas refletem demandas urgentes, e nosso compromisso é dar encaminhamento a elas com seriedade e responsabilidade”, afirmou Kelsilene Franca, presidente do Comdipi.

Além das deliberações, a conferência também escolheu os delegados que representarão Jundiaí na etapa estadual:

Maria Roseli Maestrello – titular (representante de Instituições de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa)

Onésimo de Souza Mizani – suplente (representante do segmento da Pessoa Idosa)

José Roberto Barboza – titular (representante do segmento da Pessoa Idosa)

Telmeli de Andrade – suplente (representante do segmento da Pessoa Idosa)

Para o gestor da Casa Civil, Fábio Nadal, o evento foi um marco de participação cidadã. “A conferência foi um sucesso de participação e engajamento. Reunimos diferentes vozes para refletir sobre os desafios do envelhecimento e, mais do que isso, construímos juntos propostas concretas. Isso mostra o quanto a escuta ativa e o diálogo com a sociedade são fundamentais para que nossas políticas públicas avancem.”