Motociclista fica ferido ao bater em veículo dos Correios

Um motociclista ficou ferido ao bater em um carro dos Correios, na estrada Vereador José de Moraes, conhecida como Serrinha, em Cabreúva. Ele foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trânsito na via estava parado, por conta de movimentação de máquinas em uma obra, quando o motociclista passou e, possivelmente por distração, acabou batendo em um veículo dos Correios.

Ele caiu com a moto no acostamento e o Samu foi acionado pelo motorista do veículo atingido.