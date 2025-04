Paulista domina seleção de melhores da Série A4; veja premiados

O Paulista teve cinco atletas premiados na seleção do Campeonato Paulista Série A4 2025. O clube, inclusive, superou o União Barbarense, campeão da competição, em número de atletas que levaram os prêmios individuais para casa.

Foram vencedores o zagueiro Zé Mendes, o lateral-direito Renato Marola, o lateral-esquerdo Vitinho Nascimento, o volante Lucas Silva e o meia-atacante Filipinho, todos destaques na campanha do vice-campeonato que deu o acesso à Série A3 ao Galo. O clube foi a agremiação com mais eleitos, com cinco no total. Atrás veio o União Barbarense, com quatro premiações.

A eleição oficial da Federação Paulista de Futebol, em conjunto com o Sindicato dos Atletas de São Paulo, foi feita entre os 16 treinadores e dois capitães das equipes que disputaram o torneio.