Fens nos Bairros acontece neste fim de semana na Vila Rami

Em um evento que visa atender a todas as faixas etárias, a organização traz novamente, neste ano, o Espaço Kids gratuito, que promete ser um grande atrativo para as famílias. Bruna Lazarini, gestora adjunta de Empreendedorismo, também ressaltou a importância de criar um ambiente de lazer para as crianças, permitindo que os pais aproveitem as oportunidades de compras com tranquilidade. “O Espaço Kids foi pensado para acolher as crianças com atividades divertidas e educativas, garantindo que as famílias possam desfrutar do evento e, além disso, comprar presentes de qualidade com total comodidade e alegria”, afirmou.

Além do incentivo ao empreendedorismo, o evento é uma oportunidade para fortalecer o vínculo entre a população e os negócios locais. De acordo com Humberto Cereser, gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Jundiaí, a Fens nos Bairros é de extrema importância para a cidade. “A Fens é um grande passo para aproximar os empreendedores da comunidade. Promover esses eventos nos bairros fortalece a economia local, contribui para o crescimento de pequenos negócios e ainda oferece à população a chance de apoiar o comércio da cidade de maneira prática e envolvente”, concluiu.