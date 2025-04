Reforma do Parque do Corrupira tem apoio da iniciativa privada

As melhorias entregues nesta fase incluem a construção de 30 quiosques com pia e churrasqueira, reforma dos banheiros, revitalização das áreas verdes, modernização da iluminação, reforma das quadras esportivas e parques infantis, além da criação de uma Praça Pet e reforma do tradicional galpão de shows. O famoso trenzinho do parque também estará de volta.

“Com o apoio das empresas da cidade, o parque, inaugurado em 1979, volta a ser entregue à população. É um marco que resgata a história e a conexão dos jundiaienses com esse espaço tão especial. É gratificante receber o apoio de empresários que acreditam no nosso trabalho e na cidade”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Após um ano fechado, o Parque do Corrupira – também conhecido como Parque do Trabalhador – será reaberto ao público na quinta-feira, dia 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador. A reabertura marca a conclusão da primeira fase da obra de revitalização realizada pela Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), com o apoio de empresários locais, que foram recebidos na manhã de segunda-feira (28) pelo prefeito Gustavo Martinelli, o vice Ricardo Benassi e gestores.

Segundo o vice-prefeito Ricardo Benassi, a parceria com o setor privado foi essencial para a realização das melhorias. “Intensificar parcerias com empresas privadas reduz os custos para a administração pública e acelera a entrega de espaços de qualidade para a população”, ressaltou.

A segunda etapa das obras já está planejada e será entregue ao longo do segundo semestre de 2025. Entre as novidades para a segunda parte, estão a instalação de mais 20 quiosques, a reconstrução do icônico foguete e a construção de uma quadra de beach tennis. “Estamos cuidando com muito carinho dos 220 mil metros quadrados do parque para que ele volte a ser um orgulho para todos os jundiaienses”, comentou Marcos Galdino, gestor da Ugisp.

O evento de reinauguração contará ainda com ações especiais, apoiadas por empresas. A gestora de Inovação e Relação com o Cidadão, Paola Faria, resumiu o espírito da parceria: “Memórias positivas serão associadas a cada marca que se fez presente neste momento tão importante.” Já o gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, finalizou com um agradecimento emocionado: “Agradeço a cada um de vocês que acreditou na continuação da história do nosso parque e da nossa gente.”