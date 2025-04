Jundiaí participa de curso nacional sobre emergências climáticas

A Engenheira Civil Maria Helena Tiraboschi, do Departamento de Meio Ambiente e chefe da Divisão de Programas Ambientais, reforça que o curso também promove um intercâmbio essencial entre os municípios. “A ideia é conhecer as realidades de outras cidades e os instrumentos que podem ser utilizados no enfrentamento às vulnerabilidades. A experiência nos ajuda a propor intervenções mais eficazes e embasadas, tanto nos projetos ambientais quanto nos urbanísticos.”

Cada município inscrito indicou um estudo de caso como foco do curso. No caso de Jundiaí, foi selecionado o bairro São Camilo, área com diversas vulnerabilidades socioambientais. A partir disso, os participantes buscarão alternativas e estratégias para intervir nesse território de forma integrada e sustentável. “Estamos entendendo que os eventos climáticos afetam os grupos sociais de formas distintas, e, por isso, as formas de intervenção também precisam ser específicas e contextualizadas”, ressalta Karina.

Com término previsto para a primeira semana de junho de 2025, o curso busca consolidar um novo olhar sobre a construção de políticas públicas e de planejamento urbano, como destaca Guilherme Lima: “Queremos formar uma massa crítica dentro da prefeitura. Técnicos capacitados, conscientes e capazes de integrar o olhar climático aos Planos de Bairros e outras ações estruturantes.”