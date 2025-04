Frota de veículos: região ampla de Jundiaí (março de 2025)

O Ministério dos Transportes, através do SENATRAN, divulgou a frota de veículos existente no mês de março/2025, e o Economista Gildo Canteli preparou várias planilhas para conhecimento dos leitores e análise dos dados.

I – BRASIL – Até o mês de março/2025 a frota brasileira de veículos totalizava 125.056.172 veículos.

Considerando que a população brasileira é de 212.583.750 habitantes, segundo estimativa do IBGE para a data de referência 01-07-2024, o Brasil tem 588 veículos por mil habitantes.

Considerando que a área territorial brasileira é de 8.510.583,068 Km², segundo o IBGE, o Brasil tem 15 veículos por Km².

Nos três primeiros meses deste ano, a frota brasileira foi acrescida de 1.081.652 veículos, com crescimento de 0,87%.

Nos últimos cinco anos, no período compreendido entre março/2020 e março/2025, a frota brasileira foi acrescida de 19.430.314 veículos, com crescimento de 18,40%.

II – ESTADO DE SÃO PAULO – Até o mês de março/2025 a frota paulista de veículos totalizava 34.578.663 veículos, respondendo por 27,65% da frota brasileira.

Considerando que a população paulista é de 45.973.194 habitantes, segundo estimativa do IBGE para a data de referência 01-07-2024, o nosso estado tem 752 veículos por mil habitantes.

Considerando que a área territorial paulista é de 248.214,456 Km², segundo o IBGE, o nosso estado tem 139 veículos por Km².

Nos três primeiros meses deste ano, a frota paulista foi acrescida de 245.849 veículos, com crescimento de 0,72%.

Nos últimos cinco anos, no período compreendido entre março/2020 e março/2025, a frota paulista foi acrescida de 4.296.409 veículos, com crescimento de 14,19%.

III – REGIÃO AMPLA DE JUNDIAÍ – Até o mês de março/2025 a frota regional de veículos totalizava 1.035.297 veículos, ou seja, 2,99% da frota paulista.

Considerando que a população da Região Ampla de Jundiaí é de 1.342.981 habitantes, segundo estimativa do IBGE para a data de referência 01-07-2024, a nossa região tem 771 veículos por mil habitantes.

Considerando que a área territorial da região em estudo é de 2.208,511 Km², segundo o IBGE, temos 469 veículos por Km².

Nos três primeiros meses deste ano, a frota regional foi acrescida de 7.891 veículos, com crescimento de 0,77%.

Nos últimos cinco anos, no período compreendido entre março/2020 e março/2025, a frota regional foi acrescida de 141.386 veículos, com crescimento de 15,82%.

IV – JUNDIAÍ é o município da nossa região com a maior frota de veículos: 374.114 unidades.

No ranking paulista ocupa a 11ª posição, superando 634 municípios paulistas.

No ranking brasileiro ocupa a 35ª posição, superando 5535 municípios brasileiros.

Na planilha a seguir, o leitor poderá conhecer a frota e respectiva posição de cada município da nossa região nos rankings regional, paulista e brasileiro.

V – VÁRZEA PAULISTA é o município com o maior

número de veículos por Km²: 2.349 unidades, o que

dificulta sobremaneira a mobilidade urbana.

Na planilha a seguir, o leitor poderá conhecer a ocupação do

espaço territorial nos demais municípios da nossa região.

VI – VINHEDO é o município com o maior número de

veículos para cada grupo de mil habitantes: 900

unidades.

Na planilha a seguir, o leitor poderá conhecer a quantidade de

veículos/mil habitantes nos demais municípios da nossa região.

VII – CAJAMAR é o município que experimentou o

maior percentual de crescimento da frota de veículos

no período de cinco anos, compreendido entre

março/2020 e março/2025.

O pequeno crescimento da frota de veículos de Jundiaí

(11,58%), no mesmo período, sugere que os milhares

de novos moradores vindos de todas as regiões

brasileiras, especialmente da capital paulista, atraídos

pela boa qualidade de vida reinante na cidade, não tem

transferido o licenciamento dos seus veículos

automotores para o município.

Na planilha a seguir, o leitor poderá conhecer o percentual de

crescimento da frota de veículos de cada cidade integrante da

Região Ampla de Jundiaí.

Gildo Canteli é economista e o responsável pelas pesquisas e consolidação dos dados através de planilhas de fácil entendimento.