Ação intensiva no Jardim Promeca reforça prevenção da Dengue

No último sábado (26), a Unidade Gestora de Saúde de Várzea Paulista realizou uma importante ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, nos imóveis situados às margens do córrego da Avenida Itália, no Jardim Promeca. Essa atividade representa mais um esforço contínuo no combate à proliferação do mosquito e à prevenção da transmissão da dengue no município.

Diversos imóveis receberam tratamento químico com o uso de nebulizadores portáteis UBV, visando eliminar todos os mosquitos em contato com o inseticida durante a nebulização.

De acordo com a gestora da Unidade de Saúde, Maria Aparecida Ferreira Malta, a ação intensiva de controle químico no Jardim Promeca se soma às iniciativas anteriores realizadas na Vila Popular, especialmente na Rua Maranhão e nas proximidades. “Continuaremos a realizar esta atividade enquanto perdurar a transmissão da Dengue em nosso município, direcionando nossas equipes, sempre em acordo a análise técnica dos dados epidemiológicos mais atualizados”, explica.