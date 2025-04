Acabou a A4, e agora? Veja cronograma do Galo para Copa Paulista

A 4ª Divisão do Campeonato Paulista chegou ao fim no último sábado (26), com o Galo conquistando o vice-campeonato, após perder para a União Barbarense por 2 a 0 no placar agregado, e o acesso à Série A3. Com a sensação de missão cumprida, o clube agora foca na preparação para a Copa Paulista, onde garantiu vaga após nove anos da sua última participação.

Ainda sem data exata, local e adversário confirmados, o próximo jogo do Paulista será na semana do dia 15 de junho. Mas, até lá, muita coisa deve acontecer fora de campo, com renovações, chegadas e saídas de jogadores. De acordo com o clube, o início da preparação para a Copa Paulista será definido nesta semana. Já os reforços e despedidas de atletas serão divulgadas ao longo das próximas.

De acordo com o presidente do Paulista, Raphael Donadel, em entrevista ao programa 'Os Donos da Bola', apresentado por Carlos Batista, a Copa Paulista será um "laboratório" para encorpar o elenco para a Série A3. "A gente já vem com uma base do ano passado, da Bezinha, e muitos [jogadores] a gente manteve. Temos contrato até o final do ano com grande parte do elenco. Vamos fazer esse laboratório durante a Copa Paulista, agora neste segundo semestre, e ir introduzindo reforços para encorpar o elenco para a Série A3. E terminando as Séries C e D do Brasileirão, a gente traz mais alguns reforços para a A3 para ter um objetivo maior", concluiu o mandatário.