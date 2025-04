Inscritos no mutirão de castração devem entregar documentos

Para quem se inscreveu no mutirão de castração de Cabreúva, é necessário apresentar documentos e seguir normas para que o animal seja operado. Faltar ou realizar o preparo do pet de forma incorreta tira a oportunidade de um animal que realmente precisa. O primeiro passo é a entrega da documentação necessária na Arena Cabreúva (Jacaré), a partir do próximo sábado (3) e também nos dias 5 e 6 de maio, das 9h30 às 12h e das 13h às 15h. A entrega é necessária para garantir a vaga do pet.

Não é necessário agendamento, mas é obrigatório apresentar toda a documentação para garantir a vaga.

Documentos obrigatórios:

RG

CPF

Comprovante de endereço

Comprovante de renda

Respeito

Na última edição, 50 tutores não compareceram e 10 animais foram dispensados por preparo inadequado (jejum feito de forma errada). A demanda é alta, as vagas são limitadas, e cada ausência impede que outro pet receba esse cuidado essencial.