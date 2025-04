AutoBAn estima mais de 1 milhão de veículos durante o feriado

CCR AutoBAn prevê fluxo de 1 milhão e 136 mil veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante o Feriado do Dia do Trabalhador, entre saída e chegada à Capital. Os horários de fluxo mais intenso estão previstos para acontecer das 16h às 20h de quarta-feira (30) e das 9h às 13h de quinta-feira (1º), no sentido interior. No retorno, a concessionária estima que o período de maior movimento no sentido Capital será das 15h às 22h de domingo (4).

Neste feriado também estará em vigor a Operação Caminhão que ocorrerá na quinta-feira e no domingo das 14h às 22h. Dessa forma, esse tipo de veículo que se destina à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) deve utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.

A concessionária monitora 24 horas por dia todo o sistema viário através do Centro de Controle Operacional (CCO), em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 110 câmeras de Circuito Fechado de TV, 37 Sistemas Analisadores de Tráfego com 205 faixas, 9 estações de meteorologia, além de 31 painéis de mensagens variáveis fixos.