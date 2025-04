Fundo Social oferece curso de Microsoft Power BI em Jundiaí

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), em parceria com o Senai, abre na próxima quarta-feira (30), às 12h, as inscrições para o curso Microsoft Power BI. As aulas começam dia 20 de maio e acontecerão na sede do Senai, que fica na rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú.

O objetivo do curso é o desenvolvimento de competências que permitem desenvolver soluções por meio da plataforma de Business Intelligence (BI), utilizada para transformar dados brutos em informações úteis e insights de negócios e seguindo boas práticas, procedimentos e normas.

Os interessados devem ter, no mínimo, 16 anos completos e concluído o Ensino Fundamental. Eles vão aprender a criar indicadores, coletar, analisar e visualizar dados de maneira eficaz para auxiliar na tomada de decisões nas organizações e seguindo boas práticas, procedimentos e normas.