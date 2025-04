A partir de hoje, itupevenses podem doar à Campanha do Agasalho

Com a chegada do outono e a proximidade do inverno, a Prefeitura de Itupeva, por meio do Fundo Social de Solidariedade (Funss), inicia mais uma edição da Campanha do Agasalho, que neste ano começa na próxima segunda-feira (28) e segue até o dia 30 de maio.

A ação tem como objetivo arrecadar roupas e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social, garantindo mais conforto e proteção durante os dias mais frios do ano.

A presidente do Fundo Social, Aline Leandro Cavalin, destacou a importância da solidariedade neste período. “A Campanha do Agasalho é uma das ações sazonais mais importantes do Fundo Social porque toca diretamente quem mais precisa. Cada doação representa carinho, cuidado e empatia. Sabemos que o frio chega com força e, para muitas famílias, um agasalho faz toda a diferença. Por isso, reforço nosso convite para que todos participem. Um gesto simples pode transformar o inverno de alguém”, afirmou.

O que doar?