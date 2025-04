Feriado deve levar 870 mil veículos ao Corredor Dom Pedro

A Concessionária Rota das Bandeiras prevê a passagem de 870 mil veículos pelo Corredor Dom Pedro de rodovias durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio. A Operação Especial de Tráfego terá início na quarta-feira, dia 30, data em que são previstos quase 220 mil veículos pelas vias. A saída para o feriado deverá ter tráfego intenso entre 15h e 21h.

Principal rodovia do Corredor Dom Pedro, a D. Pedro I (SP-065) deve receber a passagem de quase 600 mil veículos. A via é responsável pela ligação da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com outras importantes rodovias, como Fernão Dias (BR-381), Presidente Dutra (BR-116) e Carvalho Pinto (SP-070). Ainda na Região Metropolitana de Campinas, 130 mil veículos são esperados na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332). Já na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que garantem a ligação do Corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber pouco mais de 145 mil veículos no total.

Para garantir uma viagem tranquila aos motoristas, a concessionária contará com todo seu efetivo operacional. Guinchos e viaturas de resgate estarão posicionados em pontos estratégicos de todo o Corredor Dom Pedro, facilitando o deslocamento para atendimento a qualquer tipo de ocorrência. Além disso, viaturas de inspeção de tráfego percorrerão as rodovias de forma ininterrupta para prestar auxílio aos motoristas. Toda movimentação nas rodovias será monitorada por meio das 95 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária.



Antes de pegar a estrada, é importante que se faça a manutenção preventiva básica do veículo, como a verificação dos níveis de água, óleo e combustível. A calibragem correta dos pneus, inclusive o estepe, também é fundamental.