Café Coletivo no Medeiros aponta prioridades no futuro do bairro

O bairro Medeiros recebeu neste domingo (27), uma edição do Café Coletivo, iniciativa do Coletivo Vetor Oeste, que há 12 anos atua fortalecendo a participação popular e promovendo o diálogo direto com a comunidade. O evento é reconhecido por ser um espaço democrático onde os moradores apresentam suas demandas e ajudam a construir soluções para o bairro.

Durante o encontro, temas como a necessidade de melhorias na mobilidade urbana e no transporte público, a intensificação dos serviços de zeladoria e a ampliação da oferta de vagas em creches foram destacados como prioridades pela população. As propostas reforçam a importância de políticas públicas que atendam às necessidades reais do território e mostram a força da organização comunitária.

O evento contou também com a presença do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira, que é um dos fundadores do coletivo.