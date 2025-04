Homem é detido com armas em Várzea Paulista

Um homem foi preso na noite deste sábado (27) após uma ocorrência de resistência à prisão e posse ilegal de armas de fogo no Jardim Mirante, em Várzea Paulista. A ação contou com o apoio do Pelotão de Força Tática, acionado para reforçar o atendimento inicial feito pela equipe I-49335 e o Comando de Força Patrulha.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram recebidas com disparos de arma de fogo ao chegarem na residência indicada. Os policiais se abrigaram e solicitaram apoio pelo rádio. Ao chegar ao local, as equipes constataram que a casa estava trancada. Foi então iniciada uma negociação com o suspeito, que, em um primeiro momento, jogou uma pistola Taurus G3C calibre 9mm pela varanda.

Apesar da entrega parcial da arma, o indivíduo se recusava a se render. Diante da situação, os policiais decidiram pela invasão tática da residência. Utilizando um escudo balístico, a equipe acessou o imóvel pelo telhado e, após varredura, encontrou o suspeito na cozinha. Na busca pelo local, foram apreendidas uma espingarda Rossi calibre 22, uma garrucha, 11 munições de 9mm, 86 munições calibre 22, além de um cigarro de maconha aceso e uma garrafa de uísque.