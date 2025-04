Mulher é assaltada por dois homens numa moto no Vianelo

Uma mulher foi assaltada no bairro Vianelo na manhã de sexta-feira (25). Abordada por dois indivíduos em uma moto preta, ela teve o aparelho celular subtraído pela dupla. Guardas municipais receberam a informação via rádio de que a motocicleta usada no roubo foi identificada pelo sistema de monitoramento do município e uma moto com a mesma placa adentrou uma via no bairro São Camilo.

Os guardas foram até o local e, ao entrarem na rua onde a motocicleta estaria, o condutor da moto deu uma freada brusca ao notar a viatura. Um dos homens desceu da moto e fugiu correndo, enquanto o outro ficou no local. O homem foi abordado e, durante a revista, os guardas encontraram o celular roubado escondido na roupa dele. Diante dos fatos, os guardas deram voz de prisão ao indivíduo e o conduziram até a delegacia.