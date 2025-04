Parque do Corrupira reabre para a população em 1º de maio

O tradicional Parque do Trabalhador, popularmente conhecido como Parque do Corrupira, será reinaugurado na próxima quinta-feira, 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador.

A abertura ao público está marcada para as 9h.

O espaço, que estava abandonado e fechado ao público há mais de 1 ano, passou por uma grande transformação e volta a ser um dos principais pontos de lazer e convivência da cidade.