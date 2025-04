Coletivo Japy faz mutirão de reflorestamento no Morro da Baleia

Neste domingo (27) , a partir das 8h30, o Coletivo Japy realiza uma nova ação de plantio e manutenção no Morro da Baleia, área de grande importância ambiental para a recarga hídrica da Bacia do Rio Guapeva. A iniciativa marca um ano desde o incêndio que atingiu a região em abril de 2024, e representa o compromisso contínuo da comunidade com a recuperação e preservação do local.

O fogo devastador, que se alastrou rapidamente pela vegetação nativa durante três dias consecutivos e ameaçou nascentes e áreas reflorestadas, mobilizou moradores, ciclistas, escoteiros e ambientalistas. Desde então, o Coletivo Japy lidera uma série de ações voluntárias de reflorestamento e educação ambiental, com mais de 650 mudas plantadas e cuidados contínuos, inclusive com apoio da comunidade local e de parceiros como o grupo Gerando Bikers e instituições como a Associação Mata Ciliar, a empresa Sinergia Orgânicos.

“Queremos mostrar que cada pessoa pode fazer a diferença. Quando nos sentimos parte do território, cuidamos dele com mais amor e responsabilidade, e é intenso o que as pessoas passam se reconectar com o ambiente e começar a se sentirem pertencidas ao meio ambiente que os circunda”, afirma Letícia Maria Pereira, educadora ambiental e cofundadora do Coletivo Japy.