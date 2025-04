Prefeitura de Jundiaí realiza escuta ativa na Agapaema

Moradores da Agapeama, em Jundiaí, participaram de uma reunião com o Executivo no Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Antônio de Lima, no bairro. O encontro foi promovido pela Associação de Moradores da Grande Agapeama e contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli e de secretários das Unidades de Gestão de Segurança Municipal, Infraestrutura e Serviços Públicos, Assistência e Desenvolvimento Social, Mobilidade e Transporte, além de membros da Guarda Municipal.

A reunião teve como objetivo apresentar um panorama das ações da gestão municipal na região e ouvir diretamente as demandas dos moradores. Em relação à atuação da Guarda Municipal na região, foi apresentado um levantamento de ações entre 1º de janeiro e 24 de março de 2025. O gestor de Segurança Municipal, Guilherme Balbino Rigo, afirmou que o número de roubos em fevereiro foi o menor número de roubos da série histórica da cidade, que iniciou há 25 anos.

Rigo detalhou os esforços do Vizinhança Solidária, programa que está implementado no bairro e conta com auxílio dos moradores no monitoramento. Além do programa, compartilhou as ações em andamento que também vão beneficiar a região.