Polícia apreende, em bar, máquinas de jogo e aves silvestres

Uma operação policial, realizada na noite de sexta-feira (25), resultou na apreensão de máquinas de jogo de azar, cigarros contrabandeados e aves silvestres mantidas em cativeiro em um bar localizado na Avenida Brasil, em Itupeva (SP).

A ação teve início após a equipe da Polícia Militar ser acionada via COPOM para averiguar denúncias no estabelecimento conhecido como "Bar da Cristiane". No local, os policiais encontraram uma máquina de jogo em funcionamento e outras duas desligadas, além de 15 maços de cigarros de origem ilegal.

Durante a vistoria, também foram localizadas duas aves silvestres — um pintassilgo e um papagaio —, mantidas de forma irregular no interior do comércio. Diante dos fatos, um homem e uma mulher, ambos maiores de idade, foram conduzidos ao Distrito Policial de Itupeva para as devidas providências.