Jundiaí recebe feira internacional de logística em maio

Jundiaí será, mais uma vez, palco de um dos principais eventos do setor logístico do país. A 10ª edição da Feira Internacional de Logística – Brasil LOG acontecerá entre os dias 21 e 23 de maio de 2025, no Parque Comendador Antônio Carbonari – o Parque da Uva. Com apoio institucional da Prefeitura de Jundiaí. A feira que tem expectativa de atrair até 7 mil visitantes de todo o Brasil e do exterior, é uma importante vitrine de inovações, negócios e networking para profissionais da área logística.

A edição de 2024 contou com a presença de mais de 5 mil visitantes, vindos de 263 cidades de 19 estados, movimentando os três pavilhões do Parque da Uva e gerando aproximadamente R$ 12 milhões em negócios. Neste ano, a expectativa dos organizadores é ainda maior, com a presença de representantes de empresas de diferentes países, como Estados Unidos, Alemanha e China, e todos os modais logísticos representados: terrestre, aéreo, marítimo, ferroviário e hidroviário.

Para o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, sediar um evento dessa magnitude reforça a vocação estratégica do município no cenário logístico nacional. “Eventos como a Brasil LOG fortalecem a imagem de Jundiaí como um polo logístico e de negócios, além de movimentar diversos setores da economia local”, destaca.