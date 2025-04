Selo ‘Amigos do Esporte’ é entregue a 72 instituições da cidade

“Essa união é essencial para garantir oportunidades aos nossos jovens, aos atletas de Jundiaí. O esporte transforma vidas, e as parcerias público privadas (PPP) contribuem diretamente para uma cidade mais saudável e com mais qualidade de vida para todos”, afirmou.

Durante a cerimônia, o prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a importância do apoio empresarial e das associações no fomento ao esporte.

O selo Empresas, Escolas e Entidades Amigas do Esporte 2025 foi entregue a 46 empresas, 12 escolas e 14 entidades e associações nessa quinta-feira (24), em um evento especial para reconhecer e agradecer os parceiros que contribuem com o fortalecimento das ações esportivas na cidade. A iniciativa é da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL).

O vice-prefeito Ricardo Benassi também destacou o papel das parcerias para proporcionar cada vez mais oportunidades aos atletas.

“Quando uma empresa se envolve com o esporte e com a vida da população, ela se torna parte ativa da comunidade. Esse vínculo fortalece nossa cidade e incentiva que cada vez mais os empresários invistam no esporte de Jundiaí”, declarou.

De acordo com Rita Orsi, gestora da UGEL, as parcerias tem sido fundamentais para o fornecimento de produtos, bolsas de estudos e até recursos financeiros. Ações que impactam positivamente na formação dos atletas do Time Jundiaí.