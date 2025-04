Guardinha abre inscrições para vagas na área de Produção

A Guardinha de Jundiaí, instituição de referência em aprendizagem na região, está com vagas abertas. As oportunidades são para jovens atuarem na área de Produção. As vagas são oferecidas para residentes em Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista.

Detalhes da oportunidade:

Dias de trabalho: segunda a sexta-feira

Carga horária: 6h/dia

Benefício: Alimentação no local e transporte fretado