Intercâmbios crescem entre brasileiros com mais de 50 anos

Amanda Morasco, diretora de uma agência de intercâmbio em Jundiaí, confirma o aumento da procura. “Tem crescido muito mesmo. E nossos clientes voltam transformados”, relata. Segundo ela, a busca por essas experiências está relacionada a fatores como maior expectativa de vida, flexibilidade financeira e o desejo de viver algo enriquecedor. “Uma cliente nossa que tem quase 60 anos ficou três meses no Canadá. Ela comentou que está até escrevendo um livro incluindo essa experiência, pois ela se transformou. Muitos deixaram essa oportunidade passar no passado ou nem sabiam que era possível, mas agora, com mais acessibilidade e informação, estão realizando o sonho de conhecer o mundo”, completa.

Adaptar os serviços para atender às necessidades específicas dessa faixa etária, como opções de hospedagem confortáveis, programas culturais personalizados e suporte contínuo, é considerado essencial para aproveitar esse mercado em expansão. “É uma geração que valoriza experiências autênticas e está cada vez mais aberta a viver algo novo fora do país”, diz Alexandre Argenta.

A administradora aposentada Erli Moraes, de 63 anos e moradora de Jundiaí, faz parte desse novo perfil. Em 2024, ela optou por um programa de intercâmbio em Malta na Itália com o intuito de aliar férias e aperfeiçoamento do inglês. “Escolhi Malta porque queria tirar férias, mas também queria aproveitar para estudar. Foi o destino ideal”, relata.