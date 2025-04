Descanse em paz homem de Deus

Caro leitor, hoje, o mundo se despede de uma das figuras mais emblemáticas do nosso tempo: Sua Santidade, o Papa Francisco. Um pastor com o coração aberto ao mundo, um homem que caminhou entre os humildes com a mesma dignidade com que se dirigia aos poderosos. Sua partida deixa um vazio profundo, mas também um legado de amor, compaixão e esperança que continuará a ecoar por gerações.

Nascido Jorge Mario Bergoglio, em Buenos Aires, o Papa Francisco fez história ao tornar-se o primeiro pontífice jesuíta e o primeiro latino-americano a ocupar o trono de Pedro. Desde o início de seu papado, em 2013, demonstrou que sua missão não seria apenas a de liderar a Igreja, mas a de aproximá-la das pessoas, sobretudo das mais esquecidas. Escolheu o nome Francisco inspirado por São Francisco de Assis, símbolo da simplicidade e do cuidado com os pobres e com a criação — valores que norteavam sua vida e suas palavras.

Com gestos simples, Francisco conquistou corações e quebrou protocolos. Recusou luxos, preferiu viver com humildade e fez do diálogo uma ponte entre diferentes religiões, culturas e ideologias. Ele mostrou que a verdadeira autoridade está no serviço, que o poder deve ser exercido com misericórdia, e que o Evangelho vive nas ações concretas de cuidado com o próximo.

Em tempos de incerteza, foi voz firme pela paz. Condenou guerras, violência, exclusão e desigualdades. Em cada homilia, em cada viagem apostólica, em cada encontro com os mais vulneráveis, Francisco reiterava a dignidade de cada ser humano. Incentivou a escuta, a ternura e a abertura do coração. Falou de um Deus que ama incondicionalmente, que não julga pelas aparências, que acolhe antes de apontar.

Foi também um defensor incansável do meio ambiente, conclamando líderes e povos a cuidarem da "casa comum", como expressou na encíclica Laudato Si’. Com ela, despertou consciências e desafiou o mundo a repensar suas prioridades. Sua voz ressoava como a de um pai preocupado com o futuro dos filhos e com o bem de toda a criação.

Hoje choramos a perda de um líder espiritual que nos ensinou a sermos mais humanos, mais justos, mais fraternos. Mas também celebramos sua vida, sua coragem, sua fé inabalável e sua presença transformadora. Que sua memória inspire cada um de nós a viver com mais compaixão, a olhar para o outro com empatia e a cultivar, como ele fez, a esperança em meio às sombras.

Papa Francisco nos deixou, mas sua luz permanece acesa nos corações daqueles que ouviram seu chamado à paz, à justiça e ao amor. Que descanse em paz, aquele que foi, verdadeiramente, um servo dos servos de Deus.

Há pessoas que deveriam ser eternas e o Papa Francisco é uma delas!

Micéia Lima Izidoro é professora (miceialimaizidoro@gmail.com)