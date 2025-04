Governo adia novas regras de saúde mental no trabalho para 2026

Após a identificação e avaliação, a organização deve adotar medidas de prevenção e controle por meio de um plano de ação com cronograma e responsáveis claramente definidos. O acompanhamento dessas ações deve contar com a participação dos trabalhadores, permitindo a avaliação da eficácia das medidas e a busca pela melhoria contínua. O guia orienta que as intervenções se concentrem na modificação das condições organizacionais do trabalho. Todo o processo deve ser documentado de forma adequada no PGR ou na AEP, conforme as exigências da NR-1, incluindo a caracterização dos processos, a identificação dos riscos, a avaliação dos perigos e a descrição das medidas preventivas adotadas. Vale ressaltar que o foco do guia é nos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, e não na avaliação da saúde mental individual dos trabalhadores.

Segurança jurídica às empresas

Para o advogado especialista em Direito do Trabalho, José Roberto Almeida, a decisão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) foi acertada e traz segurança jurídica às empresas.



“Havia grande incerteza por parte dos empresários sobre a forma de implementação das novas medidas instituídas pela atualização da NR-1. Não estavam claros quais seriam os critérios de fiscalização e nem quais eram os fatores que deveriam ser considerados para fins de apuração dos riscos psicossociais. Com o adiamento, haverá maior prazo para as empresas adequar a sua documentação às exigências normativas e, fundamentalmente, aplicarem as medidas necessárias a tanto”, diz.