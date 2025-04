Junto a más companhias, 'bom garoto' é detido com moto suspeita

Um adolescente de 16 anos perdeu sua motocicleta - que estava com numeração de chassis suprimido -, ao ser abordado por guardas municipais de Operações com Cães, no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí. A detenção do garoto ocorreu próximo à escola onde ele estuda. De acordo com os guardas, trata-se de um "bom garoto", que usa a moto para ir e voltar da escola e também para trabalhar como motoboy, mas que tem andado com más companhias.

Os GMs Braga, Gonçalo e De Castro, durante patrulhamento com vistas a segurança na porta de escolas, abordaram o adolescente junto a outros garotos. Ele estava com uma moto suspeita de ser produto de crime, por conta da numeração de identificação suprimida.

Questionado, ele disse que a comprou por R$ 4,5 mil e que a usa para ir e voltar da escola, além de trabalhar como motoboy. "Pelo que levantamos, ele é bom garoto, trabalhador. Mas comprou uma moto de crime e tem andado com más companhias. Uma pena!", lamentou o subinspetor Cristiano, supervisor da ocorrência.