Medidas protetivas e BOs são temas de palestra em Jundiaí

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, em conjunto com a prefeitura e a Universidade Paulista (Unip), realiza, na segunda-feira (28), a apresentação do Programa CIC para o Grupo 40+, informando o seu papel no acesso à Justiça.

Em seguida, a Unip ministrará a palestra "Lei Maria da Penha na Prática: Como Denunciar", abordando o ciclo da violência, o passo a passo da elaboração do boletim de ocorrência em casos de agressão, medidas protetivas e a atuação da Patrulha Maria da Penha. A palestra será conduzida por Luana Nicole Alves da Silva, estagiária de Direito na Delegacia de Polícia de Cabreúva, onde atua como escrivã "ad hoc".



Data: Segunda-feira, 28 de abril de 2025

Horário: às 14h

Endereço: Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), rua Benedito Sérgio de Oliveira, 220 - Parque Continental, Jundiaí

Localização: https://maps.app.goo.gl/pxTHbaZNVsf7Vdk17