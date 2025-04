Chuva continua amanhã, mas dá trégua domingo em Jundiaí

A chuvinha que começou em Jundiaí na noite de ontem (24) e se estendeu até esta manhã deu uma pausa em Jundiaí neste fim de manhã, mas deve voltar à tarde e se estender pelo sábado (26). Até o momento, a chuva está abaixo do previsto para a região, foram apenas 10 milímetros na cidade. A previsão do tempo indica trégua apenas no domingo (27). Quanto à temperatura, as variações típicas do outono ao longo dos dias devem continuar.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta sexta (25) terá chuva ainda à tarde e à noite e as temperaturas ficam entre 16°C e 21°C. No sábado, a mínima continua a mesma e a máxima pode subir a 26°C. A chuva tende a começar pela manhã, mas ser mais forte à tarde e à noite. Já no domingo, os termômetros devem marcar de 15°C e 26°C e não há previsão de chuva. Pode voltar a chover na segunda (28), quando as temperaturas tendem a subir um pouco.

Chuva

Alertas foram emitidos para os acumulados de chuva na região. A previsão era de início de chuva na tarde de ontem, mas ela chegou a Jundiaí à noite. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, segundo o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), Jundiaí teve 10,2 milímetros de chuva. O acumulado é menor do que o da sexta-feira passada (18), quando choveu o dobro.