Rota Turística Afro: prefeitura segue formando primeira turma

No primeiro encontro da turma, ainda em março, a Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat) fez o lançamento do site oficial da Rota , desenvolvido pela Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun). “Esta é a nona Rota Turística do município que lançamos, e, assim como as demais, toda a sua construção, desde a identidade visual até o conceito, foi feita de modo participativo entre os envolvidos. No site, os interessados podem encontrar as agências especializadas, os empreendedores, lojas temáticas e os atrativos, além das opções gastronômicas e de hospedagem”, comentou a gestora da Ugaat, Marcela Moro.

O encontro, que encerrou a fase presencial da formação, contou com a mediação dos servidores Ana Cristino Brito, Denilson André, Everton de Souza e Valéria de Paula Ignácio, da Unidade de Gestão de Cultura (UGC). Dentro da perspectiva do Afroturismo, os mediadores abordaram os pontos marcantes da presença da população negra no município e como, aliado à pesquisa, estudos de registros de fontes oficiais, orais e tradições, cada um dos participantes pode ampliar e descobrir novos pontos, sempre com a responsabilidade pela história transmitida e pela busca de perspectivas para além das do colonizador.

O primeiro grupo de guias, agências e empreendedores inscritos para a formação da prefeitura sobre a Rota Turística Afro segue participando dos encontros temáticos, promovidos na Sala Josette Feres do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro. O terceiro encontro, realizado na noite de quarta-feira (23), teve como tema a abordagem histórica da presença dos negros no município.

Além da palestra da gestora, o primeiro encontro contou ainda com a participação de Hubber Clemente, que é fundador da Afroturismo Hub e membro do Grupo de Trabalho do Afroturismo-SP. Já o segundo encontro, realizado no início de abril, teve como tema o Letramento Racial, processo de conscientização sobre as relações raciais presentes na sociedade, com mediação de Solange Barbosa, Turismóloga especialista em Afroturismo, CEO da Rota da Liberdade, designer de roteiros turísticos e Conselheira Nacional de Turismo.

Durante os dias de cada um dos três encontros formativos, empreendedores negros do município também puderam expor e vender suas produções em feira realizada no saguão do Centro das Artes.

Cada uma das atividades contou também com uma intervenção artística sobre a temática da Rota. No primeiro encontro apresentaram-se Stephanie Leite e Paulinha Miurim, com a encenação de personagens inspiradas nas rainhas africanas Amina (a Guerreira de Zazzau) e Yaa Asantewaa do Império Ashanti, respectivamente. Já no segundo, a intervenção ficou a cargo do ator Daniel Dutra, que interpretando a personagem sr. Francisco, “O Franco que Fura-verdade”, interagiu sobre o tema do Letramento Racial proposto para aquele encontro. E, por fim, a noite dessa quarta-feira (23) contou com a apresentação da bailarina mirim Lara Rosa, que apresentou uma coreografia de Dança africana Contemporânea.