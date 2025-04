Jundiaí terá campanha de microchipagem e arrecadação de ração

A primeira-dama de Jundiaí e presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli, destaca o valor simbólico e prático da ação. “Ao nos unirmos em prol dos animais, reforçamos o compromisso de Jundiaí com a solidariedade e o cuidado com todos os seres vivos. Cada doação também representa esperança e dignidade para aqueles que não têm voz.”

Neste sábado (26), das 9h às 12h, a Pracinha dos Dogs, no Jardim Primavera, será palco de uma ação solidária e de conscientização promovida pelo Fundo Social de Jundiaí em parceria com o Departamento de Bem-Estar Animal (Debea). Localizado na rua Prof. Sebastião Augusto de Miranda, 210, o espaço recebe o evento que tem como objetivo arrecadar doações de ração para o Fundo Ração Solidária e oferecer microchipagem gratuita de cães e gatos.

Para a assessora do Debea, Alessandra Prandi, o evento representa uma oportunidade importante de aproximar a população das políticas públicas voltadas à proteção animal. “A microchipagem é uma ferramenta essencial para garantir a segurança e o bem-estar dos pets. Com o chip, é possível identificar os animais, localizar tutores em casos de perda e ainda colaborar com o controle populacional”, destaca.

O Fundo Ração Solidária, que será beneficiado com as doações, é um programa do Fundo Social que atende tutores em situação de vulnerabilidade e protetores independentes cadastrados, promovendo o acesso à alimentação adequada para os animais.

A ação é aberta ao público e convida a população a contribuir com doações e aproveitar o serviço gratuito de microchipagem. Basta levar ração ou comparecer com o pet no local e horário indicados.