Detran-SP quer ouvir jovens para construir trânsito mais seguro

No estado de São Paulo, mais de 5 mil pessoas perdem a vida todos os anos em sinistros de trânsito. Dessas, 20% têm entre 15 e 24 anos, o que equivale a uma morte a cada 8 horas de jovens nessa faixa etária.

A página traz uma consulta online, com um questionário acessível, permitindo que jovens de todas as regiões do estado compartilhem suas vivências e percepções sobre o trânsito. As informações coletadas vão embasar ações e políticas voltadas à proteção da vida e segurança dos jovens nas ruas e rodovias de São Paulo.

O Detran-SP, em parceria com o Unicef e a Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global, lançou uma página interativa em seu portal para engajar jovens entre 15 e 24 anos na construção de um trânsito mais seguro. A iniciativa busca coletar experiências, opiniões e desafios enfrentados por esse público, além de disseminar informações sobre segurança viária.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o trânsito é a principal causa de morte de crianças e jovens de 5 a 29 anos em todo o mundo. O Detran-SP busca mudar essa realidade colocando os jovens no centro das discussões para garantir que suas vozes sejam consideradas no desenvolvimento de políticas públicas para salvar vidas no trânsito.

“A plataforma interativa permite que os jovens compartilhem experiências e opiniões, por meio de uma consulta online, para que possamos entender melhor os desafios que enfrentam no trânsito e garantir que suas vozes influenciem o desenvolvimento de políticas de segurança viária mais eficazes”, explica Roberta Mantovani, Diretora de Segurança Viária do Detran-SP.

Oficinas presenciais

Em paralelo, oficinas presenciais foram realizadas em cidades paulistas onde a mortalidade de jovens é mais acentuada. Entre novembro e dezembro de 2024, as cidades de Santo André, Campinas, São Carlos e Mogi Mirim receberam atividades que trouxeram contribuições importantes para subsidiar as ações de segurança viária no estado. Por meio de dinâmicas participativas e interativas, foi possível captar hábitos, percepções e propostas concretas diretamente relacionadas ao tema.