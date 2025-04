Presidente do Paulista diz que SAF está bem encaminhada

O presidente do Paulista, Raphael Donadel, afirmou, em entrevista ao programa Donos da Bola, apresentado por Carlos Batista, que as negociações para a venda da SAF entre o clube e a empresa EXA Capital, do gestor Pedro Mesquita, estão caminhando bem. O mandatário ainda confirmou que há um entrave por causa das dívidas com o Banco Fator, mas reforçou otimismo em um desfecho positivo.

Questionado sobre o andamento da venda da SAF, Donadel detalhou a negociação com a Exa Capital, desde a aprovação dos associados do clube por unanimidade durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada em novembro do ano passado, até as questões jurídicas e financeiras. "Eles [EXA Capital] assinaram a proposta vinculante que foi aprovada por unanimidade na Assembléia. E tem agora o protocolo de introdução do planejamento deles, então estão conversando com a parte das pendências jurídicas, os débitos que o Paulista tem e organizando com os credores para fazer a integralização desse capital. Ainda não foi assinado, mas está bem encaminhado”, disse o presidente em entrevista ao Donos da Bola.

Donadel também confirmou a informação publicada pelo Jornal de Jundiaí no início deste mês, de que há um entrave entre o clube e o Banco Fator por conta das dívidas pendentes. "Esse [Banco Fator] é o maior entrave, o maior débito do passivo. É um débito que hoje já está em R$ 47 milhões, se eu não me engano. E é uma dívida que já está fora do balanço do banco, então eles [EXA Capital] estão tentando organizar um valor mais ajustado para poder liquidar”, disse.