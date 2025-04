Jovens exploram magia do cinema em oficina com efeitos especiais

Com duração de quatro horas, a oficina proporcionou uma imersão prática no universo da produção audiovisual. Utilizando apenas seus próprios celulares, os participantes criaram curtas-metragens explorando técnicas que vão desde os truques pioneiros de Georges Méliès até o uso moderno do Chroma Key, amplamente empregado em produções cinematográficas contemporâneas.

A entrega do certificado foi realizada pelo gestor executivo de Cultura, Willian Paixão, que frisou a importância do projeto para a cidade. “O Programa visa promover o acesso à cultura e ao cinema por meio de sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural de forma gratuita, colocando nosso município na rota do desenvolvimento cultural no estado de São Paulo,” explicou.

Aproximadamente 20 jovens participaram, nesta quinta-feira (24), da Oficina de Cinema com Efeitos Especiais, realizada na Praça CEU. A ação foi promovida pela Unidade Gestora de Cultura, em parceria com o Pontos MIS, programa de difusão cultural do Museu da Imagem e do Som de São Paulo e Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa.

Segundo Eduardo Ramirez, representante do munícipio junto ao projeto do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, a atividade vai além do aprendizado técnico. “Todo mês realizamos uma oficina com temas diferentes para contribuir com o desenvolvimento criativo e o senso crítico dos jovens”, destacou.

Durante a oficina, enquanto os jovens aprendiam sobre iluminação cinematográfica e a importância da captação de som com microfones bem ajustados, Ralph Friedericks orientava cada passo com exemplos práticos. Para ele, a troca com os participantes é tão valiosa quanto o conteúdo transmitido. “Realizar essa oficina é um privilégio. Enquanto ensino os fundamentos do cinema, aprendo muito com a energia e a criatividade desses jovens”, finalizou o cineasta.

Ralph Friedericks