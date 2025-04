O tênis e o poder de transformação

O tênis é muito mais do que um simples jogo de raquetes e bolinhas cruzando uma quadra. Em cada troca de bola, há um universo de estímulos cognitivos, emoções sutis e conexões humanas que se entrelaçam para formar uma experiência rica e transformadora. À primeira vista, pode parecer apenas um esporte físico, mas quem o pratica com frequência sabe: o tênis é uma aula sobre a vida — e, como tal, pode ampliá-la, tanto em qualidade quanto em duração.

Do ponto de vista cognitivo, o tênis é uma das práticas esportivas mais completas. A cada jogada, o cérebro é desafiado a tomar decisões rápidas, prever movimentos do adversário, calcular ângulos e velocidades, e adaptar estratégias em tempo real. Essa exigência constante de atenção, memória de curto prazo, coordenação motora fina e raciocínio lógico torna o tênis um verdadeiro treinamento para o cérebro.

Estudos de neurociência apontam que esportes com alta demanda tática, como o tênis, ajudam a desenvolver a função executiva — um conjunto de habilidades mentais que envolvem planejamento, flexibilidade cognitiva, controle inibitório e resolução de problemas. Jogar tênis, portanto, é também exercitar a mente, criando novas conexões neurais e retardando os efeitos do envelhecimento cerebral. A prática regular pode até mesmo atuar na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, graças à combinação de atividade física aeróbica com o estímulo intelectual. A liberação de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina durante o jogo também fortalece o sistema límbico, responsável pelas emoções e memórias.

Além dos ganhos cerebrais, o tênis oferece um verdadeiro laboratório emocional. Enfrentar adversários, lidar com derrotas, superar frustrações e, principalmente, celebrar pequenas conquistas — tudo isso acontece num espaço simbólico de apenas alguns metros quadrados. A cada saque, cada devolução, o jogador aprende mais sobre si: como lida com a pressão, como responde à adversidade, como equilibra a competitividade com o respeito.

Muitas pessoas encontram no tênis um espaço terapêutico. A concentração exigida pelo jogo cria uma espécie de “estado de fluxo”, um momento em que o tempo parece parar e o corpo e a mente atuam em perfeita sincronia. Esse estado, frequentemente descrito por atletas como uma sensação de total presença, tem efeitos altamente benéficos para a saúde mental. Ele reduz os níveis de ansiedade, alivia sintomas de depressão e proporciona uma sensação de bem-estar profundo.

Diversas pesquisas indicam que a prática de atividades físicas regulares está diretamente associada ao aumento da expectativa de vida. O tênis, porém, vai além. Em um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine, o tênis liderou a lista de esportes associados a uma vida mais longa, com uma redução de até 47% no risco de mortalidade, superando até mesmo modalidades como ciclismo, corrida ou natação.

Esse impacto se dá porque o tênis combina diversos elementos que, juntos, criam uma fórmula poderosa: atividade cardiovascular moderada, fortalecimento muscular, coordenação motora, socialização, desafio cognitivo e prazer. É essa convergência de fatores que torna o esporte tão especial.

Mas não para por aí. Quando o tênis é combinado com outras práticas — como meditação, caminhada, musculação leve ou yoga —, os benefícios se multiplicam. A meditação, por exemplo, aprimora o foco e o controle emocional, potencializando o desempenho nas quadras. Já a musculação melhora o tônus muscular e previne lesões. A caminhada ativa a circulação e ajuda na recuperação muscular, enquanto o yoga amplia a flexibilidade e favorece a respiração consciente.

Essas atividades conjugadas, somadas ao tênis, criam um ecossistema saudável, no qual corpo, mente e espírito encontram equilíbrio. É como se cada prática fosse uma peça de um quebra-cabeça que, ao se encaixar, revela a imagem de uma vida mais plena, saudável e duradoura. Mais do que um esporte, o tênis pode ser compreendido como um estilo de vida — um modo de viver no qual o movimento se torna meditação, o esforço vira prazer e os desafios servem como pontes para o autoconhecimento. É uma atividade que não apenas fortalece os músculos, mas expande horizontes internos.

Em um mundo cada vez mais acelerado, o tênis oferece um respiro. Cada partida se transforma em uma oportunidade de pausa consciente, de reconexão consigo e com o outro. E, por mais paradoxal que pareça, é nesse movimento constante da bola que muitos encontram a estabilidade emocional e a clareza mental que faltava.

Afinal, no tênis, como na vida, não se trata apenas de vencer o adversário — mas de se superar um pouco a cada dia, de aprender com os erros, de manter o foco mesmo nos momentos mais difíceis, e de saber que, ao final de cada partida, o que realmente importa é como se jogou. E isso, por si só, já é um convite à longevidade — uma vida mais consciente, mais ativa, mais feliz.

Edvaldo de Toledo é empresário, enfermeiro, especialista em Gerontologia e Geriatria, Criador da Cuidare e Diretor de Saúde do Município de Pedra Bela

(atendimento@edvaldodetoledo.com.br)