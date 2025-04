Incentivo: Zé Gotinha participa de ação no Jayme Cintra

Um convidado especial esteve na noite da última quarta-feira (23) no Jogo do Paulista, no Estádio Dr. Jayme Cintra. O Zé Gotinha, além de prestigiar a partida, passou para lembrar os mais de 8,6 mil torcedores sobre a importância de manter a carteirinha de vacinação atualizada.

“Jundiaí segue empenhada para evitar a volta de doenças que podem ser prevenidas com as vacinas. O Zé Gotinha foi escalado para convocar a população a comparecer nos serviços de saúde para colocar a carteirinha em dia. No time da saúde, precisamos jogar juntos. As vacinas são um golaço de proteção”, enfatizou aos torcedores a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Carolina de Azevedo.

Durante a semana, os imunizantes são aplicados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Saúde, no horário de atendimento das salas de vacinação.